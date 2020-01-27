Шесть томичей вышли в финал конкурса «Лидеры России 2020»

27 Янв. 2020 2020-01-27T08:22:06+03:00

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В Новосибирске завершился очный полуфинал конкурса «Лидеры России 2020» в Сибирском федеральном округе, проходивший 24-26 января. После первого этапа к нему было допущено 332 специалистов из регионов СФО, среди них 30 томичей. По итогам в финал вышли шесть представителей Томской области: Михаил Бакланов, Юрий Шакин, Артем Поспелов, Лилия Кирьянова, Владислав Алексеевский и Александр Марченко. Они представляют как коммерческие, так и государственные структуры.

«Лидеры России» – открытый конкурс для руководителей нового поколения, который проводит Российская академия народного хозяйства и государственной службы. По данным оргкомитета, в сезоне 2019-2020 года для участия в конкурсе зарегистрировались 91 355 человек. По итогам всех заочных испытаний в региональные полуфиналы приглашены 2 988 участников.

В сибирском полуфинале конкурса принял участие 261 человек: 81 – из Новосибирской области, 46 – из Красноярского края, 29 – из Омской области, 26 – из Томской, 25 – из Алтайского края, по 24 представителя от Иркутской и Кемеровской областей, четыре – из Республики Хакасия и по одному участнику из Республик Тыва и Алтай.

– То, что от Томской области в финал вышли сразу шесть человек, говорит о том, что наш регион особый и в Сибири, и в стране в целом. Участники конкурса нынешнего года доказали, что главный томский капитал – это люди... Все финалисты – выпускники томских университетов, люди, которые состоялись в нашем городе, – отметила проректор Томского политеха Лилия Кирьянова, ставшая одним из финалистов 2020 года.

Финал конкурса «Лидеры России 2020» пройдет в марте в городе Сочи. В нем примут участие 300 финалистов со всей страны. Все они получат образовательный грант в размере один миллион рублей. Как сказано в материалах конкурса, по итогам финального отбора победителями станут 100 участников, которые смогут выбрать в наставники ведущих управленцев страны.

ИСТОЧНИК KP.RU