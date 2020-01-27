2020-01-27T07:50:22+03:00
Недвижимость

За три дня с улиц Томска вывезено 16 тыс. тонн снега

Последствия обильного снегопада будут убирать и сегодня
Алиса Селезнева
Поделиться:
Фото: из открытых источниковФото: из открытых источниковФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Начиная с пятницы и весь уик-энд, бригады «ТомскСАХ» и подрядчиков районных администраций работали в усиленном режиме в связи с непрекращающимся снегопадом. По информации синоптиков, в выходные в Томске выпало порядка 13 мм осадков. Основное внимание было уделено приведению в порядок крупных магистралей и внутриквартальных проездов. Среднесуточный выход техники составил 179 единиц. За три дня бригады «ТомскСАХ» вывезли снег с 30 участков и 215 тротуаров.

На отсыпку потенциально опасных участков коммунальные службы израсходовали почти 620 тонн песко-соляной смеси.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в понедельник на улицы Томска выйдут 77 единиц спецтехники. Снегоуборочные работы будут проведены на ул. Красноармейской, на ул. Вокзальной, по пр. Мира от ул. Дальне-Ключевской до ул. К. Ильмера, от ул. 79-й Гв. Дивизии к ул. Интернационалистов и др. Фронтальные снегопогрузчики будут работать по ул. Крячкова, Дизайнеров, К. Ильмера, очищая пешеходные пространства.

Также в понедельник на территории Октябрьского района запланирована расчистка тротуаров по Иркутскому тракту, ул. Яковлева, Беринга, Клюева, Новосибирской и пр. Лестничные сходу будут очищать на Октябрьском и Кузнечном взвозах, по ул. Клюева. Заездные карманы приведут в порядок по ул. Баумана, 1-й Рабочей, С. Лазо, б. Куна, Железнодорожной, Яковлева, Высоцкого и др.

Томичей просят не парковать автомобили в местах работы спецтехники.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Более 100 тонн мороженого, сделанного в Томске, отправилось в разные страны в 2019 году
Шесть томичей вышли в финал конкурса «Лидеры России 2020»
За три дня с улиц Томска вывезено 16 тыс. тонн снега
12,5 тысячи томичей прошли диспансеризацию по «семейному» графику
Жительница Томской области получила срок за неуплату алиментов
В центре Томска двое открыто похитили золото на 100 тысяч рублей
В 2020 году новые сети водоснабжения будут подведены к присоединенным поселкам Томска
В Томске пожарные спасли четырех человек из горящего дома на Сибирской
Власти заставили убрать незаконную рекламу со старинного здания в Томске
В Томске открыта запись детей в первые классы школ
За оскорбление полицейских жителя Томской области приговорили к 360 часам общественных работ
"Снежный десант" из вузов Томска отправится в районы области
Свыше 150 томских пар поженятся в «красивые» даты февраля
В Томске начинается прием детей в первые классы средних школ
Томская писательская организация создаст виртуальное литературное объединение
Поселок Зональная станция отказался присоединяться к Томску
Глава Госавтоинспекции России посетил перинатальный центр в Томске
Выставка известного художника-графика открылась в Томске
Почти 300 домов остались без света из-за аварии в Томске