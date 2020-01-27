За три дня с улиц Томска вывезено 16 тыс. тонн снега

27 Янв. 2020 2020-01-27T07:50:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Начиная с пятницы и весь уик-энд, бригады «ТомскСАХ» и подрядчиков районных администраций работали в усиленном режиме в связи с непрекращающимся снегопадом. По информации синоптиков, в выходные в Томске выпало порядка 13 мм осадков. Основное внимание было уделено приведению в порядок крупных магистралей и внутриквартальных проездов. Среднесуточный выход техники составил 179 единиц. За три дня бригады «ТомскСАХ» вывезли снег с 30 участков и 215 тротуаров.

На отсыпку потенциально опасных участков коммунальные службы израсходовали почти 620 тонн песко-соляной смеси.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в понедельник на улицы Томска выйдут 77 единиц спецтехники. Снегоуборочные работы будут проведены на ул. Красноармейской, на ул. Вокзальной, по пр. Мира от ул. Дальне-Ключевской до ул. К. Ильмера, от ул. 79-й Гв. Дивизии к ул. Интернационалистов и др. Фронтальные снегопогрузчики будут работать по ул. Крячкова, Дизайнеров, К. Ильмера, очищая пешеходные пространства.

Также в понедельник на территории Октябрьского района запланирована расчистка тротуаров по Иркутскому тракту, ул. Яковлева, Беринга, Клюева, Новосибирской и пр. Лестничные сходу будут очищать на Октябрьском и Кузнечном взвозах, по ул. Клюева. Заездные карманы приведут в порядок по ул. Баумана, 1-й Рабочей, С. Лазо, б. Куна, Железнодорожной, Яковлева, Высоцкого и др.

Томичей просят не парковать автомобили в местах работы спецтехники.

ИСТОЧНИК KP.RU