12,5 тысячи томичей прошли диспансеризацию по «семейному» графику

27 Янв. 2020 2020-01-27T08:18:28+03:00

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Как сообщил заместитель начальника облздрава Сергей Дмитриев, «семейный график» работы больниц и поликлиник в 2019 году был установлен в Томской области впервые и в полной мере оправдал свою актуальность. «Значительно расширился возрастной диапазон участников диспансеризации, поскольку она теперь проводится для населения с 18 лет, а не с 21 года как было прежде, — отметил директор томского ФОМС Алексей Рудко. — Самому старшему пациенту, прошедшему медицинский осмотр, исполнилось 105 лет». Диспансеризацию по «семейному» графику проводили 29 медучреждений региона.

Как показывают данные обследований, из впервые выявленных заболеваний большая часть приходится на болезни эндокринной системы (46,2%), на втором месте — болезни системы кровообращения (24,8%). Всего же за прошлый год диспансеризацию в Томской области прошли 160 тысяч человек, из них тысячу жителей сельских районов обследовали мобильные медицинские бригады.

В 2020 году обследование предстоит пройти тем, кто родился в 2002, 1999, 1996, 1993, 1990, 1987, 1984, 1981, а также гражданам 1980 года рождения и старше.

Диспансеризация проводится в два этапа. Первый включает анкетирование, общий анализ крови, определение показателей холестерина, сахара в крови, индекса массы тела, флюорографию, маммографию у женщин, смотровой кабинет, анализ на раннее выявление онкологии, осмотр у терапевта. Второй этап проводят узкие специалисты в зависимости от показаний и возраста пациента.

Основная цель диспансеризации — раннее выявление болезней системы кровообращения, онкологических, эндокринологических заболеваний и других возможных факторов риска

ИСТОЧНИК KP.RU