2020-01-27T06:18:14+03:00
Происшествия

Жительница Томской области получила срок за неуплату алиментов

Суд приговорил нерадивую мать к 4 месяцам лишения свободы в колонии-поселении
Алиса Селезнева
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из открытых источниковиз открытых источниковФото: из открытых источников
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Как сообщает пресс-служба УФССП по Томской области, жительница Асино, лишенная родительских прав, обязана оплачивать средства на содержание двух несовершеннолетних дочерей. На данный момент ее долг составляет более 155 000 рублей. Являясь трудоспособной, гражданка не предприняла мер к официальному трудоустройству и отказалась вставать на учет в Центре занятости населения, в связи с чем судебные приставы привлекли ее к административной, а затем дважды и к уголовной ответственности за неуплату алиментов. Однако, назначение уголовного наказания в виде исправительных работ с условными сроками не заставило женщину изменить отношение к ситуации: алименты она платить так и не стала. Поскольку во время отбывания условного наказания гражданка не приходила отмечаться в Уголовно-исполнительную инспекцию, исправительные работы впоследствии были заменены лишением свободы сроком на 2 месяца.

«Оценив обстоятельства, суд пришел к выводу, что наказание по вынесенным ранее приговорам не явилось мерой достаточного воздействия на подсудимую, и приговорил должницу к реальному лишению свободы сроком на 4 месяца с отбыванием в исправительной колонии-поселении. Отбывание наказания не освобождает гражданку от выплаты долга». – уточнили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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