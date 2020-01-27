В центре Томска двое открыто похитили золото на 100 тысяч рублей

27 Янв. 2020 2020-01-27T05:44:32+03:00

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В дежурную часть полиции Ленинского района поступило сообщение об открытом хищении имуществам - золотых украшений.

В ходе розыска сотрудники полиции установили подозреваемых. Ими оказались двое мужчин, 1987 и 1993 года рождения, - сообщили в УМВД по Томской области.

По предварительным данным, подозреваемые, находясь на улице Ленина в Томске, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, открыто похитили золотые изделия на сумму более 100 тысяч рублей.

По данному факут было возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». Мужчинам грозит лишение свободы на срок до 7 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU