В 2020 году новые сети водоснабжения будут подведены к присоединенным поселкам Томска

27 Янв. 2020 2020-01-27T07:55:46+03:00

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В Томске продолжится развитие сетей водоснабжения на присоединенных территориях.

На прошлой неделе в мэрии состоялось межведомственное совещание по реализации задач нацпроекта «Экология».

Проект «Чистая вода» рассчитан на 2019-2024 годы и предусматривает, что к концу срока его реализации показатель обеспечения качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения должен достичь в Томске 99%.

В ходе реализации проекта предусмотрены строительство и реконструкция сетей и объектов водоснабжения на присоединенных территориях. В 2020 году новые сети водоснабжения будут подведены в пос. Свечной, Спутник и на участке от ул. Степановской до ул. Тояновская. Таким образом, будет обеспечен доступ к качественной питьевой воде для более чем 2000 жителей. В рамках инвестпрограммы планируется направить на это 33 млн рублей. А в целом за 4 года на строительство сетей по инвестпрограмме планируется выделить более 158 миллионов.

Это позволит построить сети водоснабжения в поселках Нижний Склад, пос. Киргизка, по улицам Павлова, Красногвардейская, Сельскохозяйственная, Победы, а также пос. Хромовка,

Напомним, что в 2019 году в рамках реализации нацпроекта «Экология» в Лоскутово была построена и введена станция водоподготовки. Из федерального бюджета на эти цели было направлено 28,3 млн рублей, из регионального – 18, 2 млн рублей, из бюджета Томска 15,5 млн рублей. На данный момент на станции завершается пуско-наладочный цикл работ. Первые результаты проверки показали, что качество воды соответствует норме по химическим показателям. Результаты по микробиологии будут готовы в ближайшее время. После этого будет проведена промывка резервуаров и станция начнет работу в штатном режиме. После чего качественная питьевая вода с нового объекта начнет поступать в дома и социальные учреждения Лоскутова.

На межведомственном совещании было отмечено, что с этого года в рамках нацпроекта «Экология» можно будет направлять средства не только на строительно-монтажные работы, но и на разработку проектно-сметной документации. В связи с этим мэр предложил проработать вопрос подготовки проекта для подключения к централизованному водоснабжению поселков расположенных в южной части города вдоль Богашевского тракта. Их жители испытывают проблемы с водой из-за истощения запасов водных горизонтов в этом районе.

Также мэр поручил актуализировать проектно-сметную документацию по строительству сетей водоснабжения в мкр. «Наука». Она была разработана 10 лет назад и нуждается в корректировке. Строительство сетей в этом районе включено в региональный паспорт нацпроекта и запланировано на 2022 год.

ИСТОЧНИК KP.RU