Вандалы расписали здание томской школы №49 оскорблениями

26 Янв. 2020 2020-01-26T07:00:11+03:00

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Вчера, 25 января, в среднеобразовательной школе №49 на Мокрушина произошел инцидент. Камеры наружного наблюдения зафиксировали, как две женщины подошли к дверям здания, достали баллорнчики с краской и оставили надписи на входной группе.

Как сообщили в телеграм-канале "Милый Томск", произошло это примерно в 16:00.

"Две женщины взяли баллончики и пошли «на дело». Досталось и Прудниковой – действующему директору, и Сороковой - предыдущему директору школы №49 - ныне депутату Думы города Томска. Школа на хорошем счету. Лица «художниц» попали в объективы камер наблюдения. Полиция работает", - говорится в сообщении.

Чем так не угодили директоры школ этим женщинам - пока непонятно. Однако действия гражданок попадают под статью 214 УК РФ "Вандализм".

По закону, вандализм, то есть осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах, наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU