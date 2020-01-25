Власти заставили убрать незаконную рекламу со старинного здания в Томске

25 Янв. 2020 2020-01-25T15:42:16+03:00

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Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области выявил нарушение законодательства в отношении памятника регионального значения по проспекту Ленина, 123, построенного в первой половине ХIХ века - Доходного дома Екатерины Некрасовой. В октябре рекламная конструкция была самовольно размещена в верхней части здания, на одном из боковых фасадов, поверх старинной рекламы «Скобяной и инструментальный магазин Некрасовой».

- Эта надпись несет в себе историческую ценность и является предметом охраны. В Томске осталось не так много подобных исторических вывесок, - отметила председатель областного комитета по охране объектов культурного наследия Елена Перетягина. В отношении юридического лица, разместившего конструкцию, было заведено дело об административном правонарушении. По предписанию комитета предприниматель демонтировал вывеску, не дожидаясь решения суда. Тем не менее, постановлением Ленинского районного суда ему назначен штраф в 200 тысяч рублей.

Доходный дом Екатерины Христофоровны Некрасовой находится в томском историческом районе «Пески» в окружении современных и дореволюционных построек. Как поясняют специалисты, он представляет пример крупного торгового дома ХIХ века, имеющего богатую декоративную пластическую обработку в кирпичном исполнении. Объект был принят на государственную охрану в 1993 году. Кроме того, здание находится в границах зоны охраны объектов культурного наследия, утвержденной постановлением администрации Томской области в 2012-м.

Добавим, что томичи не раз выражали недовольство по поводу рекламной вывески на другом старинном здании, тоже начала ХХ века, по улице Набережная реки Ушайки, 18а. Сейчас там находится одна из частных стоматологических клиник, и содержание надписи (которую многие считают безвкусной) соответствует ее роду деятельности. Однако, по словам Елены Перетягиной, это строение не обладает статусом «объект культурного наследия», а потому комитет де-юре не имеет права предъявить претензии владельцу. Здание можно внести в соответствующий реестр только по результатам государственной историко-культурной экспертизы. Чтобы начать процесс, требуется заявление: подобную инициативу может проявить юридическое лицо, общественная группа либо просто неравнодушный гражданин.

ИСТОЧНИК KP.RU