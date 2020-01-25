В Томске открыта запись детей в первые классы школ

25 Янв. 2020 2020-01-25T11:32:16+03:00

С каждым годом становится все больше новых учеников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В этом году за парты сядут на 200 первоклассников больше

Изменить размер текста: A A

С 27 января стартует приёмная кампания по зачислению детей в первые классы. На 2020-2021 учебный год ожидается около 7200 новых учащихся.

Прием документов продлиться до 30 июня. С 1 июля и до начала учебного года можно обратиться с заявлением о приёме в любую школу при наличии там свободных мест. Заявление можно подать лично или на портале государственных услуг.

Важно учитывать, что заявления, поданные на портале госуслуг, ранее 27 января, не будут учтены.

С информацией о порядке приёма заявлений и наличии свободных мест можно ознакомиться на информационных стендах, официальных сайтах школ и на странице департамента образования в разделе «Общее образование».

С графиком приема заявлений можно ознакомиться по ссылке.

Добавим, что в сентябре 2019 года в первый класс пошли около 7 тысяч юных томичей.

ИСТОЧНИК KP.RU