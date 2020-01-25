За оскорбление полицейских жителя Томской области приговорили к 360 часам общественных работ
В Парабельском районе суд признал виновным 23-летнего местного жителя. Теперь у него первая судимость - по статье 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей и в связи с их исполнением), - сообщили в областной прокуратуре.
В октябре 2019 года ночью подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушал общественный порядок в райцентре. Для того, чтобы остановить сельчанина, дежурившие в это время сотрудники ДПС доставили его в районную больницу для медицинского освидетельствования. Будучи недовольным таким развитием событий, подсудимый в присутствии фельдшера обматерил служителей закона. И это не сошло ему с рук.
Поскольку ранее житель не был привлечен по статьям, суд посчитал достаточным наказать сквернослова 360 часами обязательных работ. Приговор в законную силу не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU