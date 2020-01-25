За оскорбление полицейских жителя Томской области приговорили к 360 часам общественных работ

25 Янв. 2020 2020-01-25T11:16:47+03:00

Теперь парень будет думать, прежде чем кого-то грязно оскорблять. Фото: из открытых источников

То, что он делал это будучи пьяным, не уменьшает его вины

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В Парабельском районе суд признал виновным 23-летнего местного жителя. Теперь у него первая судимость - по статье 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей и в связи с их исполнением), - сообщили в областной прокуратуре.

В октябре 2019 года ночью подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушал общественный порядок в райцентре. Для того, чтобы остановить сельчанина, дежурившие в это время сотрудники ДПС доставили его в районную больницу для медицинского освидетельствования. Будучи недовольным таким развитием событий, подсудимый в присутствии фельдшера обматерил служителей закона. И это не сошло ему с рук.

Поскольку ранее житель не был привлечен по статьям, суд посчитал достаточным наказать сквернослова 360 часами обязательных работ. Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU