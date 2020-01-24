"Снежный десант" из вузов Томска отправится в районы области

24 Янв. 2020 2020-01-24T12:41:17+03:00

Против "Снежного десанта" ни один сугроб не устоит. Фото: из открытых источников Фото: из открытых источников

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26 и 27 января, во время зимних каникул, «стройотрядовцы» отправятся в Асиновский, Первомайский, Молчановский и Колпашевский районы области. «Снежный десант» безвозмездно поможет по хозяйству местным ветеранам войны, одиноким пенсионерам, очистит от снега придомовые территории, памятники и мемориалы, объекты социальной сферы». – рассказал руководитель регионального штаба Томского регионального отделения молодежного объединения «Российские студенческие отряды» Игорь Разживин.

В Асиновском и Колпашевском районах участники «Снежного десанта» будут трудиться до 2 февраля, а в Первомайском и Молчановском районах — до 5 февраля.

Днем студенты также будут организовывать для местных жителей игровые и спортивные мероприятия, проводить с молодежью профориентационные встречи, мастер-классы по прикладному творчеству, лекции по здоровому образу жизни и концерты самодеятельности.

В 2019 году Томское региональное отделение Российских студенческих отрядов стало победителем конкурса Фонда Президентских грантов и получило средства на реализацию проекта «Снежный десант — 2020».

ИСТОЧНИК KP.RU