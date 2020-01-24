2020-01-24T10:50:55+03:00
Общество

В Томске начинается прием детей в первые классы средних школ

Подать заявление родители могут лично или через портал госуслуг
Антонина Ленская
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До 30 июня будут приниматься документы от жителей территорий, закрепленных за школами.До 30 июня будут приниматься документы от жителей территорий, закрепленных за школами.Фото: из открытых источников
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С 27 января стартует приемная кампания по зачислению детей в первые классы общеобразовательных учреждений Томска. На 2020-2021-й учебный год ожидается зачисление 7200 первоклассников.

Как сообщили в мэрии, до 30 июня будет производиться прием документов от жителей территорий, закрепленных за школами. С 1 июля до начала учебного года можно обратиться с заявлением о приеме в любое муниципальное общеобразовательное учреждение, но только при наличии в нем свободных мест. Заявление можно подать лично (обратившись в общеобразовательное учреждение) или через Единый портал государственных услуг. Подчеркнем, что прием заявлений в учреждении и на портале госуслуг начнется одновременно, поэтому заявления на портале госуслуг, зарегистрированные раньше начала приема в учреждении, не будут учтены.

С информацией о порядке организации приема заявлений и наличии свободных мест можно ознакомиться на информационных стендах, официальных сайтах школ и на странице департамента образования: http://admin.tomsk.ru/pgs/1f6.

Добавим, что в сентябре 2019 года в первый класс пошли около семи тысяч юных томичей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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