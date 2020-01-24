Томская писательская организация создаст виртуальное литературное объединение

24 Янв. 2020 2020-01-24T10:47:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Площадку для общения литераторов организуют в рамках президентских грантов, которые с 2018 года реализуют томские писатели.

Участниками первого гранта «Знай наших – читай наших» стали 5 200 человек. Писатели в течение 2018-2019 годов посетили с творческими встречами все районы региона и подарили каждой библиотеке по 14-томнику «Томская классика». Сборник объединил произведения легендарных писателей, связанных с Томском, – Вячеслава Шишкова, Николая Клюева, Георгия Маркова, Марии Халфиной, Виля Липатова, Виктора Колупаева, Бориса Климычева и других.

С ноября 2019 года в регионе реализуется второй президентский грант «От классиков – к современникам», ставший продолжением предыдущего проекта. Писатели проводят творческие встречи в вузах, школах, социальных учреждениях Томска и Томского района и вручают 9-томник «Библиотека томской поэзии и прозы». Литературные встречи уже посетили 2,5 тысячи человек.

Томская писательская организация – единственная в стране, выигравшая два президентских гранта, отметил ее председатель Геннадий Скарлыгин. Это стало возможным благодаря поддержке областной власти и главы региона Сергея Жвачкина, который выделил средства для издания сборников современных авторов.

Сейчас в рамках грантов писатели ведут работу по созданию виртуального литературного молодежного объединения «Разговор». Ожидается, что оно станет стать площадкой для общения опытных литераторов с молодежью, в том числе из отдаленных северных районов. «После первого гранта в школах региона появились 30 литературных клубов любителей «Томской классики», по итогам второго гранта мы планируем создать уже 100 подобных клубов», – сообщил зампредседателя Томской писательской организации Дмитрий Барчук.

ИСТОЧНИК KP.RU