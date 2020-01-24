Поселок Зональная станция отказался присоединяться к Томску

24 Янв. 2020 2020-01-24T10:40:57+03:00

Жителям микрорайона удобно на бумаге оставаться сельской территорией, но жить в городских квартирах. Фото: из открытых источников

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Депутаты Зональненского сельского поселения Томского района Томской области отказались присоединять территорию к областному центру, рассказал журналистам вице-губернатор Томской области Анатолий Рожков.

«Содержать поселение будет сложнее. Депутаты отказали наотрез», — отметил Анатолий Рожков.

По словам замгубернатора, в ближайшее время власти также не видят возможности присоединения и другой территории Томского района — микрорайона «Северный парк» на левом берегу реки Томь, где планируется строительство школы на 1100 мест.

Отметим, что в Зональной станции располагается микрорайон Южные Ворота, население которого, по завершении застройки должно достичь 20 тысяч человек. На данный момент микрорайон заселен практически наполовину.

Добавим, что ипотека для сельских жителей предоставляется по льготной ставке – всего 2,7%, о которой горожане могут только мечтать.

ИСТОЧНИК KP.RU