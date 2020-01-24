2020-01-24T08:59:46+03:00
Звезды

Выставка известного художника-графика открылась в Томске

На ней представлено более 50 новых работ томича Сергея Рукавишникова
Алиса Селезнева
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фото:ТОХМфото:ТОХМФото: из открытых источников
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Торжественное открытие персональной выставки «Аскеза» состоялось 23 января, в Томском областном художественном музее. Автор полотен лично презентовал свои творения землякам -поклонникам его творчества, коллегам по цеху, журналистам. Более 50 работ, написанных в 2018-2019 годах, впервые представлены зрителям. Все они объединены темой размышлений о сущностных моментах бытия и в определенном смысле продолжают предыдущие циклы работ художника («Метанойя», «Нигредо», «Маргиналия»).

"Современный человек редко останавливает ускоренный ритм жизни и спрашивает себя о ценности того, что он в этой жизни совершает или переживает. Аскеза, как духовная практика, помогает глубже и острее осознать и прочувствовать окружающий мир». - отметил художник, творчество которого известно далеко за пределами Томской области.

Графика Сергея Рукавишникова дает зрителю возможность отправиться в удивительное путешествие к самому себе, забыть на время о мирских делах и погрузиться в размышления и чувства. Вернисаж продлится до 23 февраля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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