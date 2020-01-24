Почти 300 домов остались без света из-за аварии в Томске

24 Янв. 2020 2020-01-24T08:53:49+03:00

Как уточнили в компании, к вечеру все починят Фото: из открытых источников

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В четверг вечером на улице Пушкина произошло повреждение кабельной линии. Как уточнили в «Горсетях» сообщение об аварии поступило 23 января, в 19:33. В результате оказались обесточены восемь трансформаторных подстанций, обеспечивающих электроснабжение района. Почти 300 домов, а также ряд соцобъектов остались без света. Некоторые из них – еще и без холодной воды, так как в эти дни состоялось плановое отключение в связи с аварийными работами «Томскводоканала».

Ночью специалисты бригад «Горсетей» подключили пять подстанций по резервным схемам. Работы по восстановлению электроснабжения специалисты планируют завершить до вечера.

Сейчас 279 домов частного сектора, один девятиэтажный, 15 малоэтажных домов остаются без электричества.

Для поликлиники психдиспансера выделен передвижной дизель-генератор. Работает пять бригад, задействована парогенераторная машина.

Как уточнили в компании, поврежденная линия проработала 65 лет, поэтому изношена и нуждается в ремонте.

ИСТОЧНИК KP.RU