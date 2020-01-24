Томич украл почти 2 тонны меда
В дежурную часть полиции Зырянского района Томской области поступило заявление от жителя села Михайловка. Он сообщил о том, что кто-то проник на территорию его частного домовладения и похитил 160 ведер с медом.
В ходе розыска сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался ранее не судимый житель Томска, 1984 года рождения.
По предварительным данным, мужчина взломал двери и проник в омшанник, расположенный в районе улицы Гончарова. Там он похитил 160 ведер с медом. Общая сумма ущерба составила около 600 000 рублей.
Следственный отдел полиции по Зырянскому району возбудил уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Подозреваемому грозит до 6 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU