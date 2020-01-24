2020-01-24T08:33:45+03:00
Происшествия

Томич украл почти 2 тонны меда

Он разузнал, где омшанник и сломал замок
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото: пресс-служба УМВД по Томской области.фото: пресс-служба УМВД по Томской области.Фото: из открытых источников
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В дежурную часть полиции Зырянского района Томской области поступило заявление от жителя села Михайловка. Он сообщил о том, что кто-то проник на территорию его частного домовладения и похитил 160 ведер с медом.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался ранее не судимый житель Томска, 1984 года рождения.

По предварительным данным, мужчина взломал двери и проник в омшанник, расположенный в районе улицы Гончарова. Там он похитил 160 ведер с медом. Общая сумма ущерба составила около 600 000 рублей.

Следственный отдел полиции по Зырянскому району возбудил уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Подозреваемому грозит до 6 лет лишения свободы.

фото: пресс-служба УМВД по Томской области. Фото: из открытых источников

фото: пресс-служба УМВД по Томской области.Фото: из открытых источников

фото: пресс-служба УМВД по Томской области. Фото: из открытых источников

фото: пресс-служба УМВД по Томской области.Фото: из открытых источников

фото: пресс-служба УМВД по Томской области. Фото: из открытых источников

фото: пресс-служба УМВД по Томской области.Фото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU

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