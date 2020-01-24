2020-01-24T10:22:48+03:00
Экономика

Томские аграрии получат господдержку на оздоровление почв

Хозяйствам региона компенсируют 90% затрат по известкованию земель
Алиса Селезнева
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Известкование земель позволит значительно повысить урожай.Известкование земель позволит значительно повысить урожай.Фото: из открытых источников
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«Сохранение и повышение плодородия почв — важнейшее направление для регионального агропрома. 83 процента пахотных земель в Томской области являются кислыми и нуждаются в известковании», — поясняет заместитель начальника областного департамента по социально-экономическому развитию села Александр Савенко.

Из-за закисления почв в 2-3 раза снижается эффективность применения минеральных удобрений, разрушается почвенная структура, ухудшается питание растений, все это в комплексе ведет к снижению объемов урожая и его качества.

Результативность применения известковых удобрений давно подтверждена. Так, после известкования в 2019 году земель в хозяйстве «Колпаков» урожайность картофеля на обработанном участке площадью 20 га повысилась на 20%, а все понесенные затраты окупились в первый же год. На землях Томского аграрного колледжа прибавка урожайности зерновых после известкования в течение трех лет составляет 31%.

В рамках федеральной госпрограммы развития мелиорации земель сельхозназначения томским сельхозпредприятиям возместят затраты на разработку проектно-сметной документации, закупку мелиорантов для известкования почв, транспортные перевозки до места известкования и технологические работы по внесению известковых удобрений. По прогнозным оценкам областной администрации, в 2020 общая площадь известкования в регионе, составит около 4 тыс. гектаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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