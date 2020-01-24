2020-01-24T07:21:51+03:00
Общество

Полиция ищет пропавшую в Томске девушку с татуировками на лице

Ранее она уже сбегала из детского дома
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото: УМВД по Томской областифото: УМВД по Томской областиФото: из открытых источников
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Отдел МВД по Советскому району Томска разыскивает Алину Сергеевну Фатееву (2002 года рождения). Как сообщили в УМВД по Томской области, девушка 19 декабря 2019 года ушла из дома и не вернулась. Она покинула детдом по ул. Тверской и больше туда не возвращалась.

Приметы: худощавого телосложения, волосы темные, рост около 170 см. На теле имеется множество татуировок, в носу – пирсинг. Над левой бровью имеется татуировка в виде изображения «Розы», под правым глазом имеется татуировка в виде «переплетенных линий»

Была одета: пуховик с капюшоном черного цвета; шарф белого цвета; свитер бордового цвета; джинсы черного цвета; ботинки черного цвета. При себе имела спортивный рюкзак черного цвета и телефон.

Напомним, Фатеева и ранее пропадала. В ноябре прошлого года девушку искал следственный комитет. Тогда сообщалось, что она ушла из детского дома № 4 по улице Тверской. Спустя две недели следователи сообщили, что девушка сама вернулась в детдом.

фото: УМВД по Томской области Фото: из открытых источников

фото: УМВД по Томской областиФото: из открытых источников

Полиция просит граждан, обладающих какой-либо информацией, способной помочь найти Алину, позвонить по телефону 02 (с сотового 102), а также 8(3822) 795-646, 795-648.

ИСТОЧНИК KP.RU

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