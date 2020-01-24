2020-01-24T05:36:28+03:00
Недвижимость

Сетки "Чистого мира" вернуться в томские дворы

Мирное соглашение между компанией и САХ подписано
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Хочется верить, что мусорные "войны" в "умном городе" завершились миромХочется верить, что мусорные "войны" в "умном городе" завершились миромФото: из открытых источников
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Вчера стало известно о том, что достигнута договоренность между региональным оператором по обращению с ТКО "Спецавтохозяйством" и частной компанией, переработчиков вторсырья "Чистым миром". Пока в согласованном списке немного адресов, но он будет расширяться по договоренности сторон. Приятно отметить, что представители регионального оператора учли заявки горожан на установку сеток, поступавшие в частную компанию, при составлении договора. «Мы от всей души благодарим томичей за неравнодушие и вашу активную гражданскую позицию, мэра г. Томска И. Г. Кляйна за личное участие в данном вопросе, а также заместителя мэра В. М. Черноуса и представителей администрации г. Томска за организацию переговоров», - прокомментировали ситуацию представители "Чистого мира".

ИСТОЧНИК KP.RU

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Сетки "Чистого мира" вернуться в томские дворы
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