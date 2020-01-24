2020-01-24T05:27:57+03:00
Здоровье

Родителям томских школьников раздадут листовки о признаках употребления СНЮСа

В них указаны признаки, на которые следует обратить внимание
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Получив памятку, мамы и папы смогут понять, как лучше выстроить разговор со своим ребенком.Получив памятку, мамы и папы смогут понять, как лучше выстроить разговор со своим ребенком.Фото: из открытых источников
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Разъяснительную работу проводит томский областной наркологический диспансер. Родители маленьких томичей могут обратиться туда за консультацией. С подростком проведут профилактическую и психокоррекционную работу врачи-специалисты и психологи (до 18 лет бесплатно и анонимно).

ОГБУЗ «Томский областной наркологический диспансер» расположен по адресу: г. Томск, ул. Лебедева, 4, телефон: 26-44-49, 46-86-28 - главный врач; 46-74-96 - заместитель главного врача; 26-26-11 - химико-токсикологическая лаборатория (работает круглосуточно); 46-87-02 - кабинет по обслуживанию детского населения.

Также, по поручению мэра Томска Ивана Кляйна продолжается работа по заключению соглашений с бизнесом, гарантирующих прекращение продажи СНЮС подросткам, и проходят еженедельные рейды специалистов районов по точкам продажи табачной продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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