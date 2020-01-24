Селянам Томской области помогает сохранить здоровье дистанционное ЭКГ

24 Янв. 2020 2020-01-24T05:22:49+03:00

В 2019 году свыше 24 тысяч жителей "глубинки" воспользовались данной услугой

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Они прошли обследования на дистанционных ЭКГ-аппаратах, установленных в местных ФАПах и районных больницах. Данные обследований в режиме он-лайн передавались для анализа из ФАПов – в ЦРБ, из районных больниц – в Томскую областную клиническую больницу.

Больше всего дистанционных ЭКГ-обследований сделали пациенты Светленской районной больницы (3 470 электрокардиограмм), Александровской (3 227) и Колпашевской районной больниц (3 136).

«Электрокардиограмма остается важным и доступным методом диагностики заболеваний сердечно-сосудистой системы. Анализ ЭКГ дает высокую достоверность врачебных заключений и оперативно определяет у пациента жизнеугрожающие ситуации — аритмию и ишемические изменения», — пояснил главный кардиолог департамента здравоохранения, заведующий отделением кардиологии Томской ОКБ Сергей Антипов.

Как сообщает пресс- служба областной администрации, проект дистанционного ЭКГ-обследования стартовал в Томской области в феврале 2017 года. Региональный бюджет направил 22 млн рублей на закупку 268 единиц дистанционного оборудования, в том числе 22 консультативно-диагностических комплекса для районных больниц и Томской ОКБ и 246 аппаратов для ФАПов. Благодаря этому жители отдаленных поселков и деревень могут теперь пройти процедуру без выезда из своего населенного пункта.

Со старта проекта медики фельдшерско-акушерских пунктов провели 64 192 ЭКГ-исследования, которые помогли спасти жизнь и здоровье многих пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU