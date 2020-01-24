2020-01-24T05:22:49+03:00
Здоровье

Селянам Томской области помогает сохранить здоровье дистанционное ЭКГ

В 2019 году свыше 24 тысяч жителей "глубинки" воспользовались данной услугой
Алиса Селезнева
Поделиться:
Дистанционная кардиография спасла жизнь многим пациентам.Дистанционная кардиография спасла жизнь многим пациентам.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Они прошли обследования на дистанционных ЭКГ-аппаратах, установленных в местных ФАПах и районных больницах. Данные обследований в режиме он-лайн передавались для анализа из ФАПов – в ЦРБ, из районных больниц – в Томскую областную клиническую больницу.

Больше всего дистанционных ЭКГ-обследований сделали пациенты Светленской районной больницы (3 470 электрокардиограмм), Александровской (3 227) и Колпашевской районной больниц (3 136).

«Электрокардиограмма остается важным и доступным методом диагностики заболеваний сердечно-сосудистой системы. Анализ ЭКГ дает высокую достоверность врачебных заключений и оперативно определяет у пациента жизнеугрожающие ситуации — аритмию и ишемические изменения», — пояснил главный кардиолог департамента здравоохранения, заведующий отделением кардиологии Томской ОКБ Сергей Антипов.

Как сообщает пресс- служба областной администрации, проект дистанционного ЭКГ-обследования стартовал в Томской области в феврале 2017 года. Региональный бюджет направил 22 млн рублей на закупку 268 единиц дистанционного оборудования, в том числе 22 консультативно-диагностических комплекса для районных больниц и Томской ОКБ и 246 аппаратов для ФАПов. Благодаря этому жители отдаленных поселков и деревень могут теперь пройти процедуру без выезда из своего населенного пункта.

Со старта проекта медики фельдшерско-акушерских пунктов провели 64 192 ЭКГ-исследования, которые помогли спасти жизнь и здоровье многих пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Здоровье в Томске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сетки "Чистого мира" вернуться в томские дворы
Родителям томских школьников раздадут листовки о признаках употребления СНЮСа
Селянам Томской области помогает сохранить здоровье дистанционное ЭКГ
В Томской области пройдут выборы девяти новых глав муниципалитетов
Томская таможня: перечисления в госбюджет за год выросли в два раза
Власти: банкротство авиакомпании не отразится на маршруте Томск - Стрежевой
На Параде Победы в Томске впервые проедет легендарный Т-34
Томский сортировочный центр обработал 27 млн почтовых отправлений
В 2019 году в Томской области родились 172 пары двойняшек и 2 тройни
В Томске полицейские спасли двух детей из огня
В этом году томская акция с обливанием водой пройдет в Татьянин день
В 2020 году «Ё-такси» подарит томским водителям 43 автомобиля
Пожарные спасли четырех человек в томском селе Богашево
В Томской области почтят память жертв Холокоста
В Томске Nissan сбил сразу двух подростков на пешеходном переходе
«Плавающий люк» и термопластик: в Томской области готовятся к дорожному ремонту