В 2019 году в Томской области родились 172 пары двойняшек и 2 тройни

23 Янв. 2020 2020-01-23T10:31:20+03:00

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Об этом 23 января, на пресс-конференции, посвященной итогам прошлого года, сообщил заместитель губернатора по территориальному развитию Анатолий Рожков. Согласно статистике органов ЗАГС, приведенной им, в Томской области появился на свет 10 771 ребенок, из них 3997 новорожденных являются первенцами в своих семьях. К сожалению, в целом, по региону смертность пока продолжает превалировать над рождаемостью - исключение в данном плане составляют лишь Томск и Стрежевой. Всего за год было зарегистрировано 12280 актов о смерти.

Количество заключенных браков (7013) почти в полтора раза превысило число разводов (4851). Как отметил заместитель губернатора, эта положительная тенденция наблюдается в области несколько лет подряд. «Пиковым» месяцем по числу свадеб традиционно стал август – в последний месяц лета заключили брак 1050 пар. Меньше всего брачующихся было в мае – всего 242 пары. 478 жителей области вступили в брак с иностранцами, в том числе, 40 с гражданами «дальнего зарубежья»"

Власти региона продолжают активно работать над тем, чтобы все маленькие жители, были обеспечены местами в детских садах. В одном только минувшем ноябре были введены в эксплуатацию три садика – в с. Молчаново, в Заречном сельском поселении Томского района и в Ленинском районе Томска. Продолжается строительство детских садов на 145 мест каждый в с.Зырянском, с.Кожевниково и в Шегарском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU