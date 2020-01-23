Прокуратура Томска проверит правомерность массового отключения холодной воды в городе

23 Янв. 2020 2020-01-23T05:21:10+03:00

Стражи закона выяснят нет ли нарушений в действиях «Томскводоканала»

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22 января, по результатам мониторинга средств массовой информации, прокуратура г.Томска приняла решение об организации проверки правомерности массового отключения холодного водоснабжения, запланированного «Томскводоканалом» на 146 улицах областного центра с 5 часов 23 января и до 22:00 24 января 2020 года.

«В ходе проверки прокуратурой будут установлены основания приостановления подачи холодного водоснабжения, а также проверено соблюдение ООО «Томскводоканал» допустимого законом времени перерыва в предоставлении коммунальной услуги» - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU