2020-01-23T05:19:04+03:00
Политика

Заместитель главы Роструда посетил Томскую область из-за пожара в Причулымском

Проверки пройдут на всех лесопильных предприятиях региона
Антонина Ленская
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Губернатор области сам возглавил оперативный штаб, созданный в связи с ЧП.Губернатор области сам возглавил оперативный штаб, созданный в связи с ЧП.Фото: из открытых источников
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Вчера, 22 января, губернатор Томской области Сергей Жвачкин и заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости РФ Иван Шкловец провели рабочую встречу в обладминистрации.

Как сообщила пресс-служба «Белого дома», заместитель главы Роструда побывал в регионе с рабочей поездкой в связи с пожаром в Асиновском районе, случившемся в ночь на 21 января. Напомним, в результате погибли 11 работников ООО «Грин Вуд».

Сергей Жвачкин и Иван Шкловец обсудили чрезвычайное происшествие на территории предприятия в поселке Причулымский, а также меры со стороны государственной власти, органов местного самоуправления, правоохранительных структур и общественности по недопущению трагедий, подобных случившейся. Особое внимание губернатор обратил на необходимость усовершенствования законодательства в сфере трудовых отношений.

Глава области отметил: «Я дал команду проверить условия труда и проживания временных работников на всех без исключения лесопильных предприятиях региона.

Убежден, что большинство руководителей малого бизнеса ответственно относится к этим вопросам. А те, кто не понимает, что безопасность людей превыше прибыли, должны ответить перед законом».

Участие во встрече также приняли заместитель губернатора по территориальному развитию Анатолий Рожков и руководитель Государственной инспекции труда в Томской области Александр Романов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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