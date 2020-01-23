2020-01-23T05:16:17+03:00
Экономика

В декабре в Томске продавался самый дешевый бензин АИ-92

Статистики проанализировали цены на автомобильное топливо в «столицах» Сибири
Антонина Ленская
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Как известно, цены на нефтепродукты в России не попадают под государственное регулирование.Как известно, цены на нефтепродукты в России не попадают под государственное регулирование.Фото: из открытых источников
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Томскстат подсчитал средние цены на бензин и дизельное топливо на конец декабря 2019 года в центральных городах Сибирского федерального округа. Как выяснилось, на тот период самый дешевый бензин марки АИ-92 продавался на автозаправках Томска (40,41 рубля за литр), марки АИ-95 – в Горно-Алтайске (42,75 руб.), марки АИ-98 – в Абакане (46,67 руб.). Самое дешевое дизельное топливо обнаружилось в Барнауле – 47,95 руб. за литр.

При этом в Кызыле (Республика Тыва) дороже, чем в других «столицах», оказались все виды топлива: бензин марки АИ-92 стоил 42,53 рублей за литр, АИ-95 – 44,65 руб., АИ-98 – 50,62 руб., дизельное топливо – 54,88 руб./литр. В Томске дизтопливо в декабре продавали в среднем по 50,74 руб.

Добавим: по данным Федеральной службы государственной статистики средняя цена на литр бензина в России за неделю с 17 по 23 декабря 2019 года выросла в среднем на две копейки и составила 44,68 руб. Дизельное топливо за этот же период подорожало в среднем на четыре копейки – до 47,72 руб. за литр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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