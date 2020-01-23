2020-01-23T05:14:31+03:00
Спорт

В томском селе Бакчар открылась новая ледовая арена

Крытый хоккейный корт введен в эксплуатацию после капитального ремонта
Антонина Ленская
Поделиться:
Местные мальчишки уже по достоинству оценили обновленный ледовый корт.Местные мальчишки уже по достоинству оценили обновленный ледовый корт.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Вчера в райцентре Бакчар после капитального ремонта торжественно открыли хоккейный корт. Общий объем финансирования работ составил 24 млн рублей, сообщили в пресс-службе обладминистрации. Из них 9 млн рублей выделено из областного бюджета, 8 млн – по региональному проекту «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». Местное софинансирование составило 6 млн рублей, еще миллион удалось привлечь из внебюджетных источников. Помощь в финансировании работ оказала компания «РуссНефть».

Церемония открытия завершилась показательными выступлениями юных бакчарских хоккеистов. С открытием новой ледовой арены жителей района поздравили замгубернатора по внутренней политике Сергей Ильиных и начальник областного департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту Максим Максимов.

Уличный хоккейный корт в Бакчаре построили в 1987 году. В 2005-м спортивный объект частично отремонтировали (тогда на ледовой площадке были заменены борта).

Капитальный ремонт начался в сентябре 2019 года и завершился к декабрю: рабочие полностью убрали старую хоккейную коробку, обустроили основание корта, смонтировали каркасный тент и провели внутреннее освещение. Строительством каркасно-тентового сооружения занимался квалифицированный подрядчик, в расчистке территории и обустройстве трибун на 140 мест участвовали жители села.

Основными достоинствами сооружения специалисты назвали его практичность, безопасность и сравнительно низкую стоимость. После ремонта зимой на спортивной арене можно будет заниматься при любых погодных условиях. В летнее время крытый корт станет площадкой для занятий мини-футболом, теннисом, баскетболом и другими видами спорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В этом году томская акция с обливанием водой пройдет в Татьянин день
В 2020 году «Ё-такси» подарит томским водителям 43 автомобиля
Пожарные спасли четырех человек в томском селе Богашево
В Томской области почтят память жертв Холокоста
В Томске Nissan сбил сразу двух подростков на пешеходном переходе
«Плавающий люк» и термопластик: в Томской области готовятся к дорожному ремонту
Прокуратура Томска проверит правомерность массового отключения холодной воды в городе
Заместитель главы Роструда посетил Томскую область из-за пожара в Причулымском
В декабре в Томске продавался самый дешевый бензин АИ-92
В томском селе Бакчар открылась новая ледовая арена
Томские и китайские студенты сразятся в мастерстве лепки пельменей
К Татьяниному дню томские студенты получат пиццу за поход в библиотеку
27 «Звезд героя» установят в Томске к юбилею Победы
В «Точке кипения – Томск» расскажут о технологических программах и инициативах
Люди ФСИНем: в томских СИЗО заработали два онлайн сервиса
8-летний мальчик попал под колеса авто на главной улице Томска
Колпашевские фермеры получили поддержку свыше 37 млн рублей
Водители томских маршруток прячут терминалы, чтобы брать наличку
В районах Томской области требуется открыть приюты для безнадзорных животных
В тепле и комфорте: в Томске ремонтируют участковые пункты полиции
Морепродукты, мясо, яйца: как томичам защититься от китайского вируса
На улицах Томска появился нелегальный маршрут N39
Холодную воду на два дня отключат на Каштаке и в центре Томска
Опубликованы имена заживо сгоревших граждан Узбекистана в томском селе
«Дорожный пристав» помог взыскать с томичей- должников более 7 миллионов рублей
Власти: в Томской области модернизируют первичное звено здравоохранения