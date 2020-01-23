В томском селе Бакчар открылась новая ледовая арена

23 Янв. 2020 2020-01-23T05:14:31+03:00

Местные мальчишки уже по достоинству оценили обновленный ледовый корт. Фото: из открытых источников

Изменить размер текста: A A

Вчера в райцентре Бакчар после капитального ремонта торжественно открыли хоккейный корт. Общий объем финансирования работ составил 24 млн рублей, сообщили в пресс-службе обладминистрации. Из них 9 млн рублей выделено из областного бюджета, 8 млн – по региональному проекту «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». Местное софинансирование составило 6 млн рублей, еще миллион удалось привлечь из внебюджетных источников. Помощь в финансировании работ оказала компания «РуссНефть».

Церемония открытия завершилась показательными выступлениями юных бакчарских хоккеистов. С открытием новой ледовой арены жителей района поздравили замгубернатора по внутренней политике Сергей Ильиных и начальник областного департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту Максим Максимов.

Уличный хоккейный корт в Бакчаре построили в 1987 году. В 2005-м спортивный объект частично отремонтировали (тогда на ледовой площадке были заменены борта).

Капитальный ремонт начался в сентябре 2019 года и завершился к декабрю: рабочие полностью убрали старую хоккейную коробку, обустроили основание корта, смонтировали каркасный тент и провели внутреннее освещение. Строительством каркасно-тентового сооружения занимался квалифицированный подрядчик, в расчистке территории и обустройстве трибун на 140 мест участвовали жители села.

Основными достоинствами сооружения специалисты назвали его практичность, безопасность и сравнительно низкую стоимость. После ремонта зимой на спортивной арене можно будет заниматься при любых погодных условиях. В летнее время крытый корт станет площадкой для занятий мини-футболом, теннисом, баскетболом и другими видами спорта.

ИСТОЧНИК KP.RU