2020-01-22T13:21:03+03:00
Общество

Томские и китайские студенты сразятся в мастерстве лепки пельменей

Организатором кулинарного чемпионата выступил ТПУ
Алиса Селезнева
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И россияне, и китайцы считают пельмени своим национальным блюдомИ россияне, и китайцы считают пельмени своим национальным блюдомФото: из открытых источников
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24 января, накануне Дня российского студенчества и китайского Нового года, в МКЦ ТПУ пройдет первый в истории вуза Чемпионат по лепке пельменей. Заявки на участие в нем подали восемь команд. Российские и китайские студенты- «политехники» будут соревноваться на скорость и аккуратность лепки пельменей, посетят мастер-класс от профессионального повара. Гости праздника после дегустации определят победителей - команду, слепившую больше всего пельменей, команду, сделавшую это быстрее других и команду с самыми вкусными пельменями. Чемпионат начнется в 15:00 в танцевальном зале Международного культурного центра ТПУ (ул. Усова, 13в). Организаторы мероприятия надеются, что оно станет ежегодной доброй традицией .

ИСТОЧНИК KP.RU

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