К Татьяниному дню томские студенты получат пиццу за поход в библиотеку

22 Янв. 2020 2020-01-22T12:34:11+03:00

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С 23 по 25 января все муниципальные библиотеки Томска проведут акцию «Лови момент! Читай, студент!». Студенты могут получить бесплатный кусочек пиццы «Маргарита» или порцию жареной курицы в пиццерии-партнере проекта.

«В честь Дня святой Татьяны все студенты, пришедшие в муниципальные библиотеки с 23 по 25 января за книгой, на мероприятие или за сервисными услугами, получат подарки — бесплатный читательский билет в 26 библиотек муниципальной библиотечной системы и купон в пиццерию», — говорится в сообщении на сайте мэрии.

Для участия в акции нужно предъявить студенческий билет и паспорт для оформления читательского билета. Количество купонов ограничено.

ИСТОЧНИК KP.RU