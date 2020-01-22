2020-01-22T12:20:21+03:00
История современности

27 «Звезд героя» установят в Томске к юбилею Победы

Они появятся на всех улицах, носящих имена Героев Советского Союза
Алиса Селезнева
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фото: администрация города Томска.фото: администрация города Томска.Фото: из открытых источников
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На знаках будет размещена краткая информация о героях и боевом пути сибирских дивизий, подготовленная департаментом образования администрации Томска, городским Советом ветеранов при участии городского организационного комитета «Победа». Высота каждой звезды составит около 2,5 метров, изготовит их для родного города Томский электромеханический завод им. В.В. Вахрушева.

В Ленинском районе «Звезды героев» появятся на четырех улицах, в Октябрьском на – шести, в Советском — на четырех улицах и в Кировском – на трех.

В Кировском районе знаки памяти будут установлены по ул. 19-ой Гвардейской дивизии, на ул. Матросова (возле Детско-юношеского центра «Звездочка») и на ул. Мусы Джалиля (территория общежития «Парус» НИ ТГУ). В Ленинском — на ул. Говорова, ул 79-ой Гвардейской дивизии, на ул. Смирнова и площади Жукова. В Октябрьском районе - на ул. 79-ой Гвардейской Дивизии, ул. Л. Шевцовой, Л. Чайкиной, И. Черных, Н. Ватутина, З. Космодемьянской. В Советском районе памятные знаки расскажут томичам об истории

героев войны — Феоктиста Трифонова, Николая Лебедева, Олега Кошевого, Мусы Джалиля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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