В «Точке кипения – Томск» расскажут о технологических программах и инициативах

22 Янв. 2020 2020-01-22T12:02:41+03:00

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В рамках реализации региональных «дорожных карт» развития Национальной технологической инициативы (НТИ) 23-24 января в пространстве «Точке кипения» пройдет серия мероприятий, организованных Российской венчурной компанией и администрацией Томской области. Их цель – вовлечение региональных технологических компаний в реализацию НТИ и национальной программы «Цифровая экономика РФ». Компании региона смогут получить информацию о программах поддержки технологического бизнеса на 2020 год, включая финансовые инструменты и нефинансовые сервисы.

Как отмечено в сообщении РВК, Томская область является одним из лидеров инновационного развития в России. В первую очередь, благодаря нашим вузам, которые готовят квалифицированные кадры для высокотехнологичных отраслей экономики, а также поддержке со стороны региональных и федеральных органов власти. В регионе активно формируется портфель проектов, которые соответствуют «дорожным картам» НТИ (сейчас в него входит более 80 компаний).

Добавим, что в декабре 2019 года томская компания «Микран» стала победителем конкурсного отбора компаний-лидеров по разработке продуктов, сервисов и платформенных решений в рамках программы «Цифровая экономика РФ». Предприятие получит грант на реализацию проекта «Разработка отечественных модулей 5G средней и большой зоны обслуживания». Кроме того, в Томске работают региональные центры компетенций НТИ – «Сенсорика» и «Технологии беспроводной связи и интернета вещей».

В пятницу, 24 января, в 13.00 в «Точке кипения» представители АО «РВК» проведут презентацию программ поддержки технологического бизнеса, в которой примет участие замгубернатора Томской области по экономике Андрей Антонов. О новых возможностях расскажут заместитель гендиректора – директор по развитию инновационной инфраструктуры Михаил Антонов, руководитель службы по работе с компаниями-лидерами Денис Лямин, менеджер по развитию экосистемы GenerationS Татьяна Мажутис. В 15.30 в «Точке кипения» состоится лекция директора по развитию инновационной экосистемы РВК Алексея Гусева на тему «Есть ли причины для технологического оптимизма в Томске».

Участие в мероприятиях бесплатное. Регистрация доступна по ссылкам leader-id.ru/event/40577/ и leader-id.ru/event/40584/.

ИСТОЧНИК KP.RU