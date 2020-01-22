Люди ФСИНем: в томских СИЗО заработали два онлайн сервиса

22 Янв. 2020 2020-01-22T11:21:08+03:00

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СИЗО-1 теперь доступны электронные сервисы «ФСИН.визит» и «ФСИН.окно»

Сервис "ФСИН-визит" создан для следователей и адвокатов. С его помощью они могут заранее выбрать и забронировать время посещения находящихся в СИЗО.

Услуга "ФСИН-окно" – это электронная очередь на прием передач для родственников подследственных. Теперь можно заранее записаться, в назначенное время сотрудник СИЗО примет посылку и доставит адресату.

«Применение новых технологий поможет более эффективно использовать рабочее время следователей и адвокатов, которые приедут в учреждение», - считает начальник учреждения Роман Нерушев, инициатор подключения интернет-сервисов.

Добавим, что впервые эти сайты были запущены в российских учреждениях ведомства в марте 2018 года. С тех пор электронными услугами воспользовались около миллиона человек. Сервисы охватили более 30 учреждений ФСИН России. Вчера к ним подключился и Томск.

Сервисы доступны по ссылкам: http://fsin-vizit.ru/ и http://fsin-okno.ru/

ИСТОЧНИК KP.RU