2020-01-22T11:21:08+03:00
Общество

Люди ФСИНем: в томских СИЗО заработали два онлайн сервиса

Они позволяют быстрее встретиться с заключенными
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
Поделиться:
фото: пресс-служба УФСИН России по Томской области.фото: пресс-служба УФСИН России по Томской области.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

СИЗО-1 теперь доступны электронные сервисы «ФСИН.визит» и «ФСИН.окно»

Сервис "ФСИН-визит" создан для следователей и адвокатов. С его помощью они могут заранее выбрать и забронировать время посещения находящихся в СИЗО.

Услуга "ФСИН-окно" – это электронная очередь на прием передач для родственников подследственных. Теперь можно заранее записаться, в назначенное время сотрудник СИЗО примет посылку и доставит адресату.

«Применение новых технологий поможет более эффективно использовать рабочее время следователей и адвокатов, которые приедут в учреждение», - считает начальник учреждения Роман Нерушев, инициатор подключения интернет-сервисов.

Добавим, что впервые эти сайты были запущены в российских учреждениях ведомства в марте 2018 года. С тех пор электронными услугами воспользовались около миллиона человек. Сервисы охватили более 30 учреждений ФСИН России. Вчера к ним подключился и Томск.

Сервисы доступны по ссылкам: http://fsin-vizit.ru/ и http://fsin-okno.ru/

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Томские и китайские студенты сразятся в мастерстве лепки пельменей
К Татьяниному дню томские студенты получат пиццу за поход в библиотеку
27 «Звезд героя» установят в Томске к юбилею Победы
В «Точке кипения – Томск» расскажут о технологических программах и инициативах
Люди ФСИНем: в томских СИЗО заработали два онлайн сервиса
8-летний мальчик попал под колеса авто на главной улице Томска
Колпашевские фермеры получили поддержку свыше 37 млн рублей
Водители томских маршруток прячут терминалы, чтобы брать наличку
В районах Томской области требуется открыть приюты для безнадзорных животных
В тепле и комфорте: в Томске ремонтируют участковые пункты полиции
Морепродукты, мясо, яйца: как томичам защититься от китайского вируса
На улицах Томска появился нелегальный маршрут N39
Холодную воду на два дня отключат на Каштаке и в центре Томска
Опубликованы имена заживо сгоревших граждан Узбекистана в томском селе
«Дорожный пристав» помог взыскать с томичей- должников более 7 миллионов рублей
Власти: в Томской области модернизируют первичное звено здравоохранения