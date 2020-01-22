2020-01-22T10:53:16+03:00
Происшествия

8-летний мальчик попал под колеса авто на главной улице Томска

Ребенок доставлен в больницу для осмотра
Алиса Селезнева
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ГИБДД ищет очевидцев аварииГИБДД ищет очевидцев аварииФото: из открытых источников
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Согласно информации УМВД, 22 января около 11 часов 05 минут на пр. Ленина, 186, автомобиль Renault Logan под управлением 63-летнего мужчины-водителя, совершил наезд на ребенка, переходившего проспект по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия мальчик был доставлен в больницу для осмотра медиками.

Сотрудники ГИБДД убедительно просят очевидцев оказать помощь в установлении обстоятельств данного ДТП, обратившись по адресу: улица Герцена, 72/1, кабинет № 318, или по телефонам 8 (3822)271-552, 66-44-22, 66-44-24 ( ДЧ ГИБДД)

ИСТОЧНИК KP.RU

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