Колпашевские фермеры получили поддержку свыше 37 млн.рублей

22 Янв. 2020 2020-01-22T10:21:11+03:00

Изменить размер текста: A A

В общей сложности, за семь лет действия областных программ по поддержке фермерства"Начинающий фермер" и "Семейная животноводческая ферма" хозяйства Колпашевского района получили гранты на общую сумму 37,4 млн рублей. За счет этих средств местные аграрии увеличили поголовье скота и надои молока, смогли возвести новые и реконструировать действующие фермы.

Так, в настоящее время, хозяйство Ивана Берилова, ставшего одним из победителей конкурса «Семейная животноводческая ферма» в 2018 году, завершает строительство нового коровника, готовится к закупу дополнительного скота и современного оборудования для заготовки кормов. «Сейчас общее поголовье скота на ферме составляет 35 голов, но уже к лету фермер планирует запустить на полную мощность новый животноводческий комплекс на 100 голов КРС». – сообщает пресс-служба областной администрации

Еще одна колпашевская ферма, принадлежащая Александре Пановой, на грант, полученный по программе «Начинающий фермер» в 2015 году, приобрела скот и сельскохозяйственную технику. Сегодня хозяйство демонстрирует высокие показатели по надоям — годовой надой отдельных «буренок» здесь превышает 9 тонн.

ИСТОЧНИК KP.RU