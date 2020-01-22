В районах Томской области требуется открыть приюты для безнадзорных животных

22 Янв. 2020 2020-01-22T08:56:39+03:00

В последнее время в Томске бродячих собак можно увидеть даже в магазинах. Фото: из открытых источников

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В 14 районах Томской области готовятся к открытию пунктов содержания безнадзорных животных. Соответствующий закон, разграничивающий полномочия органов государственной власти в сфере обращения с животными, депутаты приняли в конце декабря.

Таким образом, с 1 января 2020 все 20 муниципальных районов и городских округов региона наделены отдельными госполномочиями по организации деятельности по обращению с животными без владельцев. Таковы требования федерального законодательства, пояснили в пресс-службе областной Думы.

- Закон должен быть реализован на территории всех муниципалитетов региона, - подчеркнул председатель думского комитета по законодательству, государственному устройству и безопасности Дмитрий Лаптев. - Необходимо оборудовать пункты временного содержания животных, должен быть организован отлов. Животные должны содержаться в нормальных условиях, а жители - не подвергаться опасности.

Между тем с 2013 года только в шести муниципалитетах системно выстроена работа по регулированию численности бездомных животных. В большинстве районов приютов сейчас просто нет. Но даже там, где они построены, придется приводить их в соответствие с нормативными требованиями.

Депутат Олег Громов привел пример Асиновского района: «Как отлавливать бездомных животных, если их негде содержать? Много вопросов возникает у районных властей. Требования к оснащению приютов серьезные, а на местах, как обычно, нет денег. На все мероприятия в рамках этого закона из областного бюджета запланировано 39 млн рублей. И есть сомнения, что этих денег хватит всем».

Региональный закон принят во втором чтении, поскольку этого требует федеральное законодательство. А чтобы обсудить проблемы, возникшие на практике при его реализации, депутаты договорились вернуться к этой теме по итогам первого полугодия 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU