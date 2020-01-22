Морепродукты, мясо, яйца: как томичам защититься от китайского вируса

22 Янв. 2020 2020-01-22T08:18:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Эксперты проекта СибГМУ «Томская область – лаборатория здоровья», заведующая кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии Лариса Лукашова и заведующая инфекционной клиникой, доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Елена Портнягина дали рекомендации, как не заразиться новым китайским вирусом.

С декабря 2019 года в Китае зафиксировано более 200 случаев развития пневмонии, вызванной ранее не известным штаммом.

Эксперты полагают, что природный резервуар вируса – летучие мыши. Также вероятным источником заражения могут быть морские млекопитающие (в частности белухи) и другие животные – куры, кролики и змеи.

По последним данным ВОЗ, вирус способен передаваться от человека человеку воздушно-капельным путем. Не исключена возможность заражения людей при непосредственном контакте с инфицированными животными и употреблении непрожаренного мяса, а также сырых яиц. Продуктов и вещей, завезенных из Китая, опасаться не стоит.

Вспышка коронавирусной инфекции распространилась из Китая в ряд других стран. Единичные случаи зарегистрированы в Таиланде, Японии и Южной Корее. На территории России – вирус не зарегистрирован. Однако завоз инфекции в нашу страну, в том числе и в Сибирь, возможен.

ВОЗ не дает рекомендаций по ограничению международных поездок и торговли. Однако по возможности, стоит воздерживаться от поездки в Китай в период вспышки Если же отложить поезду не удается, при пребывании в эндемичном регионе следует избегать контакта с животными и больными людьми с респираторными проявлениями, использовать масочный режим в местах массового скопления людей и не употреблять в сыром или недостаточно термически обработанном виде морепродукты, мясо млекопитающих, птиц и яйца.

ИСТОЧНИК KP.RU