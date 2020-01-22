На улицах Томска появился нелегальный маршрут N39

22 Янв. 2020 2020-01-22T07:33:24+03:00

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В течении последних нескольких дней в муниципальный «Центр организации и контроля пассажироперевозок» поступил ряд обращений от томичей о том, что по городу начал курсировать автобус № 39, не включенный в действующую маршрутную сеть. Он работает с табличкой «ЗАКАЗНОЙ» на заднем стекле. Информацию об этом томская мэрия направила в ГИБДД и УГАДН для принятия соответствующих мер.

Автобусы указанного маршрута работают в направлении от пр. Кирова через пр. Комсомольский на ул. Новосибирскую, Рабочую, Иркутский тракт и на Жилмассив. «Перевозчик, занимающийся нелегальной предпринимательской деятельностью, еще не установлен. Он не заключал с мэрией Томска муниципальный контракт на выполнение регулярных перевозок по регулируемому тарифу, не имеет карты-схемы маршрута и лицензии для работы. Поездки на автобусах маршрута № 39 могут быть не безопасными и мы просим горожан воздержаться от них». – говорит руководитель ЦОиКП Денис Равинский.

Сегодня, 22 января, инспекторы Центра организации и контроля пассажироперевозок проведут совместный рейд с правоохранительными органами для задержания нелегального перевозчика автобуса № 39. На выявленных нарушителей составят акты для дальнейшего рассмотрения и привлечения их к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

ИСТОЧНИК KP.RU