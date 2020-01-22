Холодную воду на два дня отключат на Каштаке и в центре Томска

22 Янв. 2020 2020-01-22T07:13:45+03:00

У томичей, в квартирах которых бойлерная система, вообще не будет никакой воды Фото: Дмитрий СМИРНОВ

Это связано с аварийными работами в районе остановки «Путепровод»

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Для того, чтобы провести работы по перевзрезке новой водопроводной линии диаметром 600 миллиметров, придется ограничить водоснабжение на два дня. Воды не будет с 05:00 23 января до 22:00 24 января почти на 150 улицах.

Под отключение попадают:

Улицы: 79 Гвардейской дивизии, Говорова, Карла Ильмера, Мира ,Смирнова, Ференца Мюнниха, Ленская, Бакунина, Белозерская, Больничная, Вокзальная, Транспортная, Октябрьская, Транспортная.

С полным списком улиц можно ознакомиться по ссылке.

«Томскводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит томичей произвести запасы воды заблаговременно. Для населения и социально-значимых организаций будет организован подвоз воды.

ИСТОЧНИК KP.RU