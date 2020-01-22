Холодную воду на два дня отключат на Каштаке и в центре Томска
Для того, чтобы провести работы по перевзрезке новой водопроводной линии диаметром 600 миллиметров, придется ограничить водоснабжение на два дня. Воды не будет с 05:00 23 января до 22:00 24 января почти на 150 улицах.
Под отключение попадают:
Улицы: 79 Гвардейской дивизии, Говорова, Карла Ильмера, Мира ,Смирнова, Ференца Мюнниха, Ленская, Бакунина, Белозерская, Больничная, Вокзальная, Транспортная, Октябрьская, Транспортная.
С полным списком улиц можно ознакомиться по ссылке.
«Томскводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит томичей произвести запасы воды заблаговременно. Для населения и социально-значимых организаций будет организован подвоз воды.
ИСТОЧНИК KP.RU