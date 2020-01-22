«Дорожный пристав» помог взыскать с томичей- должников более 7 миллионов рублей

22 Янв. 2020 2020-01-22T06:47:49+03:00

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За это время, благодаря данному технологическому новшеству, судебными приставами был наложен арест на 302 автомобиля и взыскано более 7 000 000 рублей задолженности по штрафам ГИБДД, налогам, алиментам, кредитам, коммунальным платежам и другим категориям.

- Комплекс состоит из фотокамеры, установленной на штативе, программного обеспечения и базы данных исполнительных производств. Как только автомобиль попадает в зону видимости камеры, компьютерная программа определяет, есть ли у владельца неоплаченный долг. В случае положительного ответа выводит данные должника на экран ноутбука. Инспекторы ГИБДД останавливают машину, после чего судебные приставы предлагают автовладельцу погасить долги на месте посредством наличной или безналичной оплаты через платёжные терминалы в мобильном офисе ФССП. Если должник отказывается производить расчет, приставы вправе наложить арест на имущество, в том числе, на транспорт.

«Благодаря специальной выездной бригаде, которая проводит исполнительные действия после остановки транспорта, полностью погашены долги по 400 исполнительным производствам из 667, в рамках которых велась работа на этих рейдах в прошлом году. За неполные три месяца взыскано 7 190 000 рублей, из них в мобильном офисе сразу после арестов – 1 000 000 рублей» - рассказала пресс-секретарь УФССП России по Томской области Татьяна Томрачева.

По ее словам, одна из самых крупных сумм, оплаченных практически моментально, составила 126 000 рублей. Арестовав Hyundai Solaris в счет погашения долга по кредиту, приставы вызвали на место проведения рейда взыскателя. После того как представитель банка решил забрать машину на ответственное хранение, супруга должника выразила намерение срочно оплатить в банке долг, что и было сделано в течение получаса.

Но чаще всего владельцы автомобилей находят возможность погасить долг не в день ареста, а позднее. Так, например, за северчанина, задолжавшего 500 000 рублей двум банкам, на следующий день после ареста авто Honda Accord рассчитались родственники.

ИСТОЧНИК KP.RU