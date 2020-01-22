Власти: в Томской области модернизируют первичное звено здравоохранения

22 Янв. 2020 2020-01-22T06:38:46+03:00

О планах по модернизации первичного звена здравоохранения рассказал вице-губернатор Иван Деев. Фото: из открытых источников

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Томская область направила проект программы модернизации первичного звена в Министерство здравоохранения России. После согласования документа в профильных ведомствах будет определено финансирование программы, говорится в пресс-релизе обладминистрации.

Как сообщил заместитель губернатора по социальной политике Иван Деев, документ предусматривает комплексный подход к решению проблем в первичном звене: в нем учтены развитие материально-технической базы, инфраструктурные преобразования, мероприятия по устранению кадрового дефицита.

- Аудит первичного звена здравоохранения региона мы провели в ноябре по поручению губернатора Сергея Жвачкина, - сообщил Иван Деев. - Аудит выявил необходимость в капитальном ремонте более 260 объектов и строительстве 16 новых. Также требуется приобрести более 30 мобильных комплексов, заменить 5 тысяч единиц медицинского оборудования.

По его словам, уже запланировано строительство детской поликлиники в городе Асино и поликлиники в селе Кривошеино. В областном бюджете 2020 года выделено 14 млн рублей на разработку проектно-сметной документации по этим объектам.

Для справки: в рамках национального проекта «Здравоохранение» на развитие первичного звена этой отрасли в России президент страны поручил дополнительно выделить 550 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU