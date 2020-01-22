Власти: в Томской области модернизируют первичное звено здравоохранения
Томская область направила проект программы модернизации первичного звена в Министерство здравоохранения России. После согласования документа в профильных ведомствах будет определено финансирование программы, говорится в пресс-релизе обладминистрации.
Как сообщил заместитель губернатора по социальной политике Иван Деев, документ предусматривает комплексный подход к решению проблем в первичном звене: в нем учтены развитие материально-технической базы, инфраструктурные преобразования, мероприятия по устранению кадрового дефицита.
- Аудит первичного звена здравоохранения региона мы провели в ноябре по поручению губернатора Сергея Жвачкина, - сообщил Иван Деев. - Аудит выявил необходимость в капитальном ремонте более 260 объектов и строительстве 16 новых. Также требуется приобрести более 30 мобильных комплексов, заменить 5 тысяч единиц медицинского оборудования.
По его словам, уже запланировано строительство детской поликлиники в городе Асино и поликлиники в селе Кривошеино. В областном бюджете 2020 года выделено 14 млн рублей на разработку проектно-сметной документации по этим объектам.
Для справки: в рамках национального проекта «Здравоохранение» на развитие первичного звена этой отрасли в России президент страны поручил дополнительно выделить 550 млрд рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU