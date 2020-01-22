На благоустройство дворов томские власти направят 80 миллионов рублей

22 Янв. 2020 2020-01-22T06:36:39+03:00

Муниципалитеты - лидеры 2019 года получат на благоустройство территорий больше средств. Фото: из открытых источников

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В 2020 году в рамках нацпроекта в Томской области будет благоустроено 54 общественных пространства. Об этом вчера на заседании межведомственной комиссии по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» сообщил заместитель губернатора по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто. На эти цели из бюджетов всех уровней выделено 441,3 млн рублей.

- При распределении субсидии мы оценили показатели всех муниципалитетов за 2019 год, - уточнил вице-губернатор. - Лидеры стали Стрежевой, Северск, Парабельский и Верхнекетский районы, Томск, Кедровый; они получат увеличенную субсидию. Отстающие - Чаинский, Зырянский районы, им выделено меньше средств.

Помимо этого, по решению губернатора региона Сергея Жвачкина в текущем году из областной казны 80 млн рублей пойдет на благоустройство дворовых пространств. Межведомственная комиссия приняла решение использовать их для обустройства 40 дворов в шести городах - Томске, Северске, Стрежевом, Колпашеве, Асине и Кедровом.

Евгений Паршуто отметил: «Есть понятие индекса качества городской среды. По нацпроекту он должен расти ежегодно. Мы планируем этого достичь, в том числе, за счет благоустройства дворов. Таким образом, всего на благоустройство в 2020 году мы направим почти полмиллиарда рублей».

Также в наступившем году продолжится реализация проекта «ЭкоКедр» в Кедровом: в 2019-м он стал одним из победителей всероссийского конкурса благоустройства в малых городах и исторических поселениях. На эти цели город получил из федерального бюджета 40 млн рублей.

На конкурс 2020 года от Томской области отправятся три заявки: проект обустройства Центрального бульвара в Колпашеве, Городского сада в Асине и проект благоустройства исторического центра села Нарым. Все они разработаны Центром развития городской среды Томской области.

ИСТОЧНИК KP.RU