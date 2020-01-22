В Томской области продолжается всероссийская акция «Блокадный хлеб»

22 Янв. 2020 2020-01-22T06:33:46+03:00

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Как ранее сообщалось, с 18 по 27 января в регионах России проходит акция памяти «Блокадный хлеб», с которой стартовал Год памяти и славы, приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Акция призвана напомнить о мужестве и стойкости жителей Ленинграда, переживших беспрецедентную блокаду. Главным ее символом является кусочек хлеба весом в 125 граммов: такой паек получали рядовые ленинградцы в самый тяжелый период блокады.

Организаторы приглашают томичей принять участие в событиях акции. Так, 24 января в 15.00 в Томском областном краеведческом музее будет представлена инсталляция «Блокадный хлеб» и состоится «антилекция» на тему «Блокадный Ленинград. Эвакуация в Томск». Контакты: Жирнова Олеся Александровна, заведующий культурно-образовательным отделом, сот. 8-905-421-837.

Ключевым мероприятием акции станет Всероссийский урок памяти, который пройдет во всех школах, колледжах и техникумах региона 27 января - в День полного снятия блокады Ленинграда в 1944 году.

В частности, в Томском кадетском корпусе он начнется в 15 часов. Контакты: Джус Кристина Ярославовна, замдиректора по воспитательной работе, ‎сот. 8-952-898-81-48.

В этот же день с 15 до 20 часов будут работать информационные палатки в торговых центрах Томска («Изумрудный город», «Смайл-city», «Стройпарк», «Мирамикс») с раздачей листовок о мужестве и стойкости жителей блокадного Ленинграда и его защитников. Контакты: Умирханов Владимир, сот. 8-923-446-65-55, координатор проекта «Волонтеры Победы» в Томской области.

ИСТОЧНИК KP.RU