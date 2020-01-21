2020-01-21T13:08:19+03:00
Экономика

В Томске оплата за детский сад одна из самых высоких в Сибири

День пребывания ребенка в муниципальном детском саду–яслях обходится томичам в 129 рублей
Алиса Селезнева
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Детский сад - радость для детей, расходы для родителей.Детский сад - радость для детей, расходы для родителей.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Томскстат проанализировал плату за посещение муниципального детского ясли-сада в столицах регионов Сибирского федерального округа. Разрыв в оплате весьма существенный. «На конец декабря 2019 года разница между минимальной и максимальной платой составила 1.7 раза. Самая высокая плата за посещение детского ясли-сада (в день) в Горно-Алтайске – 145.24 рублей; самая низкая в Красноярске – 84.50 рубля. В Томске плата составила 129 рублей»- сообщает пресс-служба государственного учреждения. По данному критерию Томск находится на четвертом месте среди 11 региональных сибирских столиц, следуя за самыми «дорогими» Горно-Алтайском, Кызылом и Иркутском. У наших ближайших соседей - в Кемерово и Новосибирске день пребывания в детском саду стоит 126, 52 и 110 рублей соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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