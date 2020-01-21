2020-01-21T12:41:24+03:00
Происшествия

Тела погибших при пожаре в Асино перевезет Узбекская диаспора в Томске

Власти района решают вопрос о выплатах семьям сгоревших
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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фото: ГУ МЧС по Томской областифото: ГУ МЧС по Томской областиФото: из открытых источников
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Узбекская диаспора региона сообщила, что намерена перевезти тела погибших в Асиновском районе на родину, в Узбекистан.

"Я сейчас созвонился с посольством. Как все официально решится, будем отправлять тела погибших в Узбекистан", – подтвердил глава диаспоры Саматула Рузиев.

Рузиев также отметил, что все погибшие проживали в Навоийской области Узбекистана.

Как уточнили в администрации Томской области, власти района рассмотрят вопрос о выплатах родственникам погибших.

Напомним, что 11 человек погибли в результате пожара в одноэтажном деревянном здании в поселке Причулымский Асиновского района Томской области. Как сообщает МЧС России в регионе, информация о возгорании поступила 21 января в 4.05 (00.05 мск), площадь пожара составила 208 квадратных метров. Сгоревшее здание не было предназначено для проживания, но погибшие имели в нем официальную регистрацию по месту пребывания.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Всё, что осталось от здания после пожара в Томской области.

На месте происшествия работает следственная группа, СК России взял дело под личный контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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