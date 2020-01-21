Двум спасшимся при пожаре на томской пилораме оказали медицинскую помощь

21 Янв. 2020 2020-01-21T10:06:35+03:00

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Врачи оказали первую медицинскую помощь двум работникам пилорамы, самостоятельно эвакуировавшимся при пожаре в поселке Причулымский.

Как пояснил главный врач Асиновской районной больницы Артем Левшин, один из пострадавших – мужчина 1994 года рождения – получил медицинскую помощь на месте происшествия и отказался от госпитализации. Второй — мужчина 1986 года рождения — после осмотра в Асиновской районной больнице направлен на амбулаторное лечение, в госпитализации он также не нуждался.

Напомним, что 11 человек погибли в результате пожара в одноэтажном деревянном здании в поселке Причулымский Асиновского района Томской области. Как сообщает МЧС России в регионе, информация о возгорании поступила 21 января в 4.05 (00.05 мск), площадь пожара составила 208 квадратных метров.

На месте трагедии работают представители оперативных служб, следственных органов, органов местного самоуправления. Расследование уголовного дела продолжается.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tomsk.kp.ru/video/embed/755826" frameborder="0"></iframe> Крупный пожар в Томской области.Десять человек погибли в результате пожара в одноэтажном деревянном здании в поселке Причулымский Асиновского района Томской области

ИСТОЧНИК KP.RU