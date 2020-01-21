Двум спасшимся при пожаре на томской пилораме оказали медицинскую помощь
Врачи оказали первую медицинскую помощь двум работникам пилорамы, самостоятельно эвакуировавшимся при пожаре в поселке Причулымский.
Как пояснил главный врач Асиновской районной больницы Артем Левшин, один из пострадавших – мужчина 1994 года рождения – получил медицинскую помощь на месте происшествия и отказался от госпитализации. Второй — мужчина 1986 года рождения — после осмотра в Асиновской районной больнице направлен на амбулаторное лечение, в госпитализации он также не нуждался.
Напомним, что 11 человек погибли в результате пожара в одноэтажном деревянном здании в поселке Причулымский Асиновского района Томской области. Как сообщает МЧС России в регионе, информация о возгорании поступила 21 января в 4.05 (00.05 мск), площадь пожара составила 208 квадратных метров.
На месте трагедии работают представители оперативных служб, следственных органов, органов местного самоуправления. Расследование уголовного дела продолжается.
Крупный пожар в Томской области.Десять человек погибли в результате пожара в одноэтажном деревянном здании в поселке Причулымский Асиновского района Томской области
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Пожар в общежитии на пилораме в Томской области»