2020-01-17T11:59:47+03:00
Происшествия

Два томича вымогали 50 тысяч рублей у подростка

Они считали, что тот торгует наркотиками
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Парню угрожали расправойПарню угрожали расправойФото: из открытых источников
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Следственный комитет по Томской области возбудил уголовное дело в отношение двух 19-летних парней из Томска.

Они обвиняются по статье 163 УК РФ «вымогательство денежных средств под угрозой применения насилия, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия».

Как сообщили в пресс-службе СКР, в октябре 2019 года двое приятелей, предполагая, что 17-летний томич имеет деньги от незаконной торговли наркотиками, потребовали от него 50 тысяч рублей. Они угрожали, сообщая, что применят насилие, опасное для в случае невыполнения их требований.

В результате совместных действий следователей СО по Октябрьскому району, сотрудников СОБРа и УБОП при УМВД России по Томской области подозреваемых задержали. После того, как выяснятся все обстоятельства дела, подозреваемые предстанут перед судом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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