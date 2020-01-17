В аварии на трассе Томск – Кривошеино погибли два человека
Авария на трассе Томск – Кривошеино.Погибли два человека
Сегодня, 17 января возле поселка Петровка произошло ДТП. Около 10:55 на 148-м километре автомобильной дороги Томск-Каргала-Колпашево столкнулись две иномарки.
По предварительной информации от УМВД по Томской области, на «встречке» столкнулись два автомобиля Toyota. В результате дорожно-транспортного происшествия два человека погибли, двое доставлены в медицинское учреждение.
На месте работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства ДТП выясняются.
Очевидцев данного происшествия просят звонить по телефону в дежурную часть ОМВД России по Кривошеискому району 8-(38251)-2-17-95.
ИСТОЧНИК KP.RU