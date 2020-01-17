В аварии на трассе Томск – Кривошеино погибли два человека

17 Янв. 2020 2020-01-17T10:17:12+03:00

Авария на трассе Томск – Кривошеино. Погибли два человека

Еще двое пострадали и были доставлены в больницу

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Сегодня, 17 января возле поселка Петровка произошло ДТП. Около 10:55 на 148-м километре автомобильной дороги Томск-Каргала-Колпашево столкнулись две иномарки.

По предварительной информации от УМВД по Томской области, на «встречке» столкнулись два автомобиля Toyota. В результате дорожно-транспортного происшествия два человека погибли, двое доставлены в медицинское учреждение.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства ДТП выясняются.

Очевидцев данного происшествия просят звонить по телефону в дежурную часть ОМВД России по Кривошеискому району 8-(38251)-2-17-95.

ИСТОЧНИК KP.RU