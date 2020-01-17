Трое неизвестных в масках избили томича в Южных Воротах

17 Янв. 2020 2020-01-17T08:57:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Настоящая банда орудует в микрорайоне «Южные Ворота». Жители дома по адресу Грачева, 2а были шокированы, когда получили видео с камеры наружного наблюдения. На записи видно, как три парня в масках пытаются избить человека возле подъезда.

«Сегодня ночью было совершенно нападение на человека с нашего подъезда. Трое неизвестных в маске и перчатках приехали в наш двор, опять сломали угловую камеру, хотели видимо опять слить бензин, но наш сосед их увидел и начал их выгонять, выходил на улицу покурить. За что двое неизвестных на него напали. Может, на регистратор у кого попала их машина? Или ещё есть инфа у кого? Выложите в комменты пожалуйста!», - написали местные жители в соцсетях.

Как добавляют очевидцы, это уже не первый случай нападения данной банды, как минимум, второй за месяц.

Жители микрорайона просят правоохранительные органы отреагировать на ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU