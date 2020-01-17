Лучшей больницей в Томской области стала Колпашевская РБ

17 Янв. 2020 2020-01-17T07:47:58+03:00

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В регионе подвели результаты независимой оценки качества (НОК) оказания услуг медицинскими организациями в 2019 году. Так на первом месте – Колпашевская районная больница, на втором – МО «Здоровье», на третьем — Чаинская районная больница.

Как сообщила председатель общественного совета по проведению НОК при облздраве Елена Борзунова, в прошлом году в оценке участвовали 19 государственных и девять частных медучреждений региона. Их работу оценили почти 10 тысяч пациентов. Оценка качества формировалась на основе анкет пациентов, анализа сайтов и информационных стендов медучреждений, организации внутренней логистики и удобства для посетителей. Пациенты в ходе анкетирования оценивали больницы и поликлиники по пяти основным параметрам: открытость и доступность информации о медорганизации, комфортность условий предоставления услуг и время их ожидания, доступность услуг для инвалидов, доброжелательность и вежливость работников.

Кстати:

Независимая оценка медорганизаций в регионе проводится с 2015 года. Ее организует общественный совет при облздраве, в который входят представители ветеранских, пациентских и благотворительных организаций региона. За пять лет работы по НОК анкетирование прошли 23 182 человека, оценив 145 медучреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU