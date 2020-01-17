2020-01-17T05:55:12+03:00
Здоровье

В томских деревнях открылись новые фельдшерско-акушерские пункты

Это первые ФАПы, приобретенные за счет нацпроекта «Здравоохранение»
Антонина Ленская
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Фельдшерско-акушерские пункты осуществляют первичную медико-санитарную помощь в сельской местности.Фельдшерско-акушерские пункты осуществляют первичную медико-санитарную помощь в сельской местности.Фото: из открытых источников
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В деревнях Сухое (Бакчарский район) и Мишутино (Зырянский район) начали прием пациентов новые фельдшерско-акушерские пункты. Это первые в регионе ФАПы, открытые в рамках национального проекта «Здравоохранение», пояснили в пресс-службе обладминистрации.

Еще три фельдшерско-акушерских пункта готовятся к открытию в ближайшее время: один в деревне Полуденовка Верхнекетского района и два в Шегарском районе - в селе Федораевка и деревне Подоба.

Как сообщил первый замначальника областного департамента здравоохранения Вадим Бойков, на приобретение модульных ФАПов в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в минувшем году затрачено 16 млн рублей. Сейчас в регионе действует 270 фельдшерско-акушерских пунктов, 61 общая врачебная практика и 21 врачебная амбулатория.

Добавим, что приобретение новых ФАПов - одно из направлений регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи», на реализацию которого в 2019 году направлено 147,1 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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